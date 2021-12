Cinque stelle Euro NCAP 2021 per il nuovo Nissan Qashqai (Di venerdì 10 dicembre 2021) ll nuovo Nissan Qashqai è stato premiato con il massimo punteggio di sicurezza (Cinque stelle) dall'organizzazione indipendente European New Car Assessment Programme (Euro NCAP). La valutazione è stata effettuata secondo il nuovo e... Leggi su europa.today (Di venerdì 10 dicembre 2021) llè stato premiato con il massimo punteggio di sicurezza () dall'organizzazione indipendentepean New Car Assessment Programme (). La valutazione è stata effettuata secondo ile...

