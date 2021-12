Cinema | il quaderno di Rocky di Stallone viene venduto per 437 500 dollari**

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Los Angeles, 10 dic. – (Adnkronos) – Ildi “” di Sylvesterè statoall’asta da Julien’s Auctions di Los Angeles per 437.500 dollari, oltre otto volte la sua stima iniziale di 50.000 dollari. Si tratta di un taccuino a spirale vintage degli anni ’70 del marchio Mead, contenente le pagine della sceneggiatura originale scritta a mano daper quello che sarebbe diventato il film “”, vincitore del premio Oscar 1976 come miglior film. L'articolo proda Ildenaro.it.

