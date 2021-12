Ciclocross: Marianne Vos alla vigilia della Val di Sole: “Mai gareggiato in condizioni simili” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Domenica 12 dicembre la Coppa del Mondo tornerà in Italia a quasi 5 anni di distanza dall’ultima volta. La località di Val di Sole, dopo aver ospitato i Mondiali di Mountain Bike, sarà il teatro di una delle gare più attese della stagione di Ciclocross. La grande incognita di questa gara sarà che i 3 km del percorso saranno interamente ricoperti dalla neve, cosa molto inusuale e che contribuirà a rendere la gara incredibilmente spettacolare e incerta. Nella prova femminile, che avrà il via alle 13:30, tornerà la grande campionessa olandese Marianne Vos dopo quasi due mei di stop dalle gare. Anche per lei, nonostante la grande esperienza, la neve potrà rappresentare un fattore di grande incertezza: “Mi è già capitato di pedalare sulla neve, ma sarà la prima volta in cui gareggeremo con un manto simile. ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) Domenica 12 dicembre la Coppa del Mondo tornerà in Italia a quasi 5 anni di distanza dall’ultima volta. La località di Val di, dopo aver ospitato i Mondiali di Mountain Bike, sarà il teatro di una delle gare più attesestagione di. La grande incognita di questa gara sarà che i 3 km del percorso saranno interamente ricoperti dneve, cosa molto inusuale e che contribuirà a rendere la gara incredibilmente spettacolare e incerta. Nella prova femminile, che avrà il via alle 13:30, tornerà la grande campionessa olandeseVos dopo quasi due mei di stop dalle gare. Anche per lei, nonostante la grande esperienza, la neve potrà rappresentare un fattore di grande incertezza: “Mi è già capitato di pedalare sulla neve, ma sarà la prima volta in cui gareggeremo con un manto simile. ...

