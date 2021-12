“Ci siamo lasciati”. Separazione clamorosa nel mondo della tv: “Continuare così era impossibile” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Indubbiamente, Marina La Rosa è una dei cosiddetti gieffini più rilevanti e memorabili di sempre. Ora quella ragazza che aveva debuttato nella prima spiata casa di Cinecittà è diventata una donna matura, una madre e la sua vita è cambiata parecchio. In particolare dalla scorsa estate, quando si è separata da Guido Bellitti. Erano convolati a nozze nel 2010 e, dalla loro ormai conclusa storia d’amore, sono venuti alla luce due figli di nome Renato e Gabriele, nati rispettivamente nel 2009 e nel 2011. Anche per il loro bene l’avvocato e la figura televisiva hanno deciso di dirsi al più presto ‘addio’, dopo due anni di crisi e indecisioni. Guido Bellitti e Marina La Rosa erano arrivati ad un punto di non ritorno, lei per lo stress ormai pesava soltanto 47 chili. Marina La Rosa del GF, la Separazione dal marito dopo 11 anni “Quelle persone che in quest’ultimo ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 10 dicembre 2021) Indubbiamente, Marina La Rosa è una dei cosiddetti gieffini più rilevanti e memorabili di sempre. Ora quella ragazza che aveva debuttato nella prima spiata casa di Cinecittà è diventata una donna matura, una madre e la sua vita è cambiata parecchio. In particolare dalla scorsa estate, quando si è separata da Guido Bellitti. Erano convolati a nozze nel 2010 e, dalla loro ormai conclusa storia d’amore, sono venuti alla luce due figli di nome Renato e Gabriele, nati rispettivamente nel 2009 e nel 2011. Anche per il loro bene l’avvocato e la figura televisiva hanno deciso di dirsi al più presto ‘addio’, dopo due anni di crisi e indecisioni. Guido Bellitti e Marina La Rosa erano arrivati ad un punto di non ritorno, lei per lo stress ormai pesava soltanto 47 chili. Marina La Rosa del GF, ladal marito dopo 11 anni “Quelle persone che in quest’ultimo ...

"Ci siamo lasciati". Separazione clamorosa nel mondo della tv: "Continuare così era impossibile"

Dopo 11 anni insieme e due figli, arriva l'addio per la famosa showgirl: "Continuare sarebbe sbagliato sia per noi sia per i nostri figli"

