“Ci hanno svegliato con una bestemmia”: che gaffe nella casa del GF Vip – VIDEO (Di venerdì 10 dicembre 2021) Brusco risveglio per i concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Qualcuno dalla regia ha dimenticato di chiudere i microfoni e dunque, a microfono aperto, è andata in onda una bestemmia in diretta nazionale. LEGGI ANCHE => “Sei talmente piena di plastica…”: al GF Vip saltano i nervi e una vippona minaccia di uscire Questa mattina mentre la regia stava svegliando i ‘vipponi’ all’interno della casa, ecco che uno degli autori ha lasciato il microfono acceso in corso della diretta e si è sentita chiara e tonda una sonora bestemmia. “P***o D**” è quanto nitidamente si sente nell’audio. Poi l’ignoto colpevole ha risposto al telefono, e si sente dire: “Aspetta un attimo che li sto svegliando“, riferendosi probabilmente proprio ai concorrenti, “poi ti chiamo. Aspetta un attimo”. Un brusco risveglio per i ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Brusco risveglio per i concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Qualcuno dalla regia ha dimenticato di chiudere i microfoni e dunque, a microfono aperto, è andata in onda unain diretta nazionale. LEGGI ANCHE => “Sei talmente piena di plastica…”: al GF Vip saltano i nervi e una vippona minaccia di uscire Questa mattina mentre la regia stava svegliando i ‘vipponi’ all’interno della, ecco che uno degli autori ha lasciato il microfono acceso in corso della diretta e si è sentita chiara e tonda una sonora. “P***o D**” è quanto nitidamente si sente nell’audio. Poi l’ignoto colpevole ha risposto al telefono, e si sente dire: “Aspetta un attimo che li sto svegliando“, riferendosi probabilmente proprio ai concorrenti, “poi ti chiamo. Aspetta un attimo”. Un brusco risveglio per i ...

Advertising

LM271603 : RT @gabrielsniceass: “c’hai il microfono aperto” “con la bestemmia ci hanno svegliato” in lacrime vi dico - vieliminotutti : Valeria:'c'hai il microfono aperto' Francesca :'a bestemmie c'hanno svegliato' #gfvip e la regia più professionale… - BonsXtheFuture : RT @divanomat: “c’hai il microfono aperto!” “con una bestemmia ci hanno svegliato! una bestemmia!” me le immagino così e non smetto di rid… - Luca190499 : RT @gabrielsniceass: “c’hai il microfono aperto” “con la bestemmia ci hanno svegliato” in lacrime vi dico - frances43545206 : RT @gabrielsniceass: “c’hai il microfono aperto” “con la bestemmia ci hanno svegliato” in lacrime vi dico -

Ultime Notizie dalla rete : hanno svegliato Autista di Falcone, Palermo s'è svegliata dopo le stragi Dopo quelle stragi il cittadino comune si è svegliato, c'è stata una reazione, ma perché aspettare ... il primo a maggio 1939, il secondo a gennaio del 1940, entrambi a Palermo, e hanno trascorso l'...

Incidente stradale: ventenne muore dopo sette mesi di agonia Ci è rimasto fino a ieri, con i medici che hanno cercato in tutti i modi di salvarlo, ma senza successo. Un coma durato sette mesi, dal quale il giovane non si è mai più svegliato e che lo ha portato ...

“Ci hanno svegliato con una bestemmia”: che gaffe nella casa del GF Vip – VIDEO Periodico Italiano L'autista di Giovanni Falcone si racconta: «Mi hanno fatto pesare di essermi salvato» Giuseppe Costanza il giorno della strage di Capaci, in cui morirono il giudice, la moglie e tre agenti della scorta, era seduto nel sedile posteriore dell'auto. L'uomo ha fatto dell’educazione alla le ...

Autista di Falcone, Palermo s'è svegliata dopo le stragi "A Palermo avvertivo l'omertà, il disinteresse. Dopo quelle stragi il cittadino comune si è svegliato, c'è stata una reazione, ma perché aspettare tanto? Lo dovevano fare prima, così forse questi due ...

Dopo quelle stragi il cittadino comune si è, c'è stata una reazione, ma perché aspettare ... il primo a maggio 1939, il secondo a gennaio del 1940, entrambi a Palermo, etrascorso l'...Ci è rimasto fino a ieri, con i medici checercato in tutti i modi di salvarlo, ma senza successo. Un coma durato sette mesi, dal quale il giovane non si è mai piùe che lo ha portato ...Giuseppe Costanza il giorno della strage di Capaci, in cui morirono il giudice, la moglie e tre agenti della scorta, era seduto nel sedile posteriore dell'auto. L'uomo ha fatto dell’educazione alla le ..."A Palermo avvertivo l'omertà, il disinteresse. Dopo quelle stragi il cittadino comune si è svegliato, c'è stata una reazione, ma perché aspettare tanto? Lo dovevano fare prima, così forse questi due ...