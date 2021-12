Christmas jumper day! Ed è subito maglione natalizio mania (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Christmas jumper Day è una giornata speciale in Inghilterra: il 10 dicembre ragazzi e ragazze di tutte le età indossano i propri maglioni natalizi preferiti. Ricordate Mr Darcy nel film Bridget Jones con un pullover verde con renna? Negli ultimi anni questa tradizione è stata importata in Italia e alcuni stilisti hanno reso glamour l’iconico maglione. Christmas jumper Day e Save The Children La giornata dedicata ai maglioni di Natale nasce nel 2012 su iniziativa di Save The Children, è infatti un found raising che viene organizzato ogni anno dalla Onlus per raccogliere fondi. Basta donare anche solo un euro per aiutare i bambini più bisognosi, l’idea è semplice ritrovare il bambino che è in sé tramite il Christmas jumper per aiutare i bambini in difficoltà. In ... Leggi su amica (Di venerdì 10 dicembre 2021) IlDay è una giornata speciale in Inghilterra: il 10 dicembre ragazzi e ragazze di tutte le età indossano i propri maglioni natalizi preferiti. Ricordate Mr Darcy nel film Bridget Jones con un pullover verde con renna? Negli ultimi anni questa tradizione è stata importata in Italia e alcuni stilisti hanno reso glamour l’iconicoDay e Save The Children La giornata dedicata ai maglioni di Natale nasce nel 2012 su iniziativa di Save The Children, è infatti un found raising che viene organizzato ogni anno dalla Onlus per raccogliere fondi. Basta donare anche solo un euro per aiutare i bambini più bisognosi, l’idea è semplice ritrovare il bambino che è in sé tramite ilper aiutare i bambini in difficoltà. In ...

Advertising

rtl1025 : ?? “Il #Christmas Jumper che indosso l’ho disegnato per #OVS ed è disponibile nei negozi. Parte del ricavato andrà a… - MicioSupremo : @insopportabile Il @nytimes sembra avere da obiettare, quest'anno. - Dramful30 : RT @Wayychol: the christmas jumper sksjsjskshs he’s so cute ???? - GiannijStinson5 : RT @CorriereBN: Se la gioia è un maglione. Così #Noemi a Centocelle scalda i «fiori belli» per Natale. La cantante al «Punto Luce» di Save… -