Chi è Sonia Bruganelli? Età, altezza, biografia e figli (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ecco alcune info e curiosità sull’opinionista del GF Vip 6, Sonia Bruganelli: chi è, l’età, la vita privata e marito e dove seguirla su Instagram e social. Chi è Sonia Bruganelli Nome e Cognome: Sonia BruganelliData di nascita: 20 febbraio 1974Luogo di Nascita: RomaEtà: 47 annialtezza: 1,79 mPeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: PesciProfessione: produttrice televisivaMarito: Sonia è sposata con Paolo Bonolisfigli: L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ecco alcune info e curiosità sull’opinionista del GF Vip 6,: chi è, l’età, la vita privata e marito e dove seguirla su Instagram e social. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 20 febbraio 1974Luogo di Nascita: RomaEtà: 47 anni: 1,79 mPeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: PesciProfessione: produttrice televisivaMarito:è sposata con Paolo Bonolis: L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Francy11412804 : RT @dratodoran22: Non Sonia che non accetta che Manila abbia detto giustamente che Sole ha esagerato con le parole perché guai a chi tocca… - MartinaParise5 : RT @dratodoran22: Non Sonia che non accetta che Manila abbia detto giustamente che Sole ha esagerato con le parole perché guai a chi tocca… - samanta_012 : Quindi per Sonia Manila non può mai parlare sennò si parla di “Manila pensiero”. @SBruganelli sono nella casa del… - SimonaG10352011 : RT @dratodoran22: Non Sonia che non accetta che Manila abbia detto giustamente che Sole ha esagerato con le parole perché guai a chi tocca… - dratodoran22 : Non Sonia che non accetta che Manila abbia detto giustamente che Sole ha esagerato con le parole perché guai a chi… -