Chi è Miriana Trevisan? Età, vita privata e Instagram (Di venerdì 10 dicembre 2021) Cosa sappiamo di Miriana Trevisan, concorrente del Grande Fratello Vip 6? Età, altezza, Instagram, Facebook e vita privata. Chi è Miriana Trevisan Nome e Cognome: Miriana TrevisanData di nascita: 7 novembre 1972Luogo di Nascita: NapoliEtà: 41 anniAltezza: 1,70cmPeso: 60 kgSegno zodiacale: ScorpioneProfessione: Showgirl, conduttrice e attriceMoglie: Frequentazione in corsoFigli: ha un figlio, NicolaTatuaggi: Non ha tatuaggi visibiliProfilo Instagram: @MirianaTrevisan Miriana Trevisan età e biografia Chi è L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Cosa sappiamo di, concorrente del Grande Fratello Vip 6? Età, altezza,, Facebook e. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 7 novembre 1972Luogo di Nascita: NapoliEtà: 41 anniAltezza: 1,70cmPeso: 60 kgSegno zodiacale: ScorpioneProfessione: Showgirl, conduttrice e attriceMoglie: Frequentazione in corsoFigli: ha un figlio, NicolaTatuaggi: Non ha tatuaggi visibiliProfilo: @età e biografia Chi è L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

lightbluepower : RT @LittleDorrit24: CHI AVEVA RAGIONE SU SOLEIL?! E PERCHÈ PROPRIO MIRIANA TREVISAN?! ? #gfvip - turututiti : @tweetimpicci Non erano Gianmaria e SOPHIE e chi erano ? Ho il video ora lo pubblico di quello che dice GIUCAS voi… - GioCellRed : Ovviamente ci fosse stata solo una delle due non avrei avuto dubbi però davvero una delle due deve essere la prefer… - GioCellRed : Sono in attesa delle percentuali del GF per capire chi votare con più insistenza tra Jessica e Miriana per detroniz… - CronacaSocial : GF Vip: Biagio D'Anelli molto vicino a Miriana Trevisan, ma fuori della casa è fidanzato, scopriamo chi è. ????… -