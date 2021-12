Chi è la figlia di Lina Wertmuller, Zulima Maria Job (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ecco chi è Zulima Maria Job, la figlia di Enrico Job e Lina Wertmüller: la leggendaria regista italiana scomparsa ieri, Giovedì 9 Dicembre 2021, all'età di 93 anni. Zulima Maria Job è la figlia adottiva di Lina Wertmüller, scomparsa ieri all'età di 93 anni; la celebre regista e suo marito Enrico Job non hanno avuto figli naturali e così, quando decisero di adottare Maria Zulima, la notizia finì su tutti i principali quotidiani italiani. Maria Zulima, in realtà, era la figlia naturale di Enrico, nata da una sua relazione extraconiugale, come spiegò in seguito lo scenografo durante un'intervista di Repubblica: "È stata una scappatella senza importanza. A ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ecco chi èJob, ladi Enrico Job eWertmüller: la leggendaria regista italiana scomparsa ieri, Giovedì 9 Dicembre 2021, all'età di 93 anni.Job è laadottiva diWertmüller, scomparsa ieri all'età di 93 anni; la celebre regista e suo marito Enrico Job non hanno avuto figli naturali e così, quando decisero di adottare, la notizia finì su tutti i principali quotidiani italiani., in realtà, era lanaturale di Enrico, nata da una sua relazione extraconiugale, come spiegò in seguito lo scenografo durante un'intervista di Repubblica: "È stata una scappatella senza importanza. A ...

