“Che poi se ridi” è il nuovo singolo degli Aspettativa (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Che poi se ridi è avere accanto una persona che con una risata ti rimette al mondo, un McFlurry alle 4 di mattina, il sollievo del vento che improvvisamente scompiglia tutto” Fuori da mercoledì 1 dicembre per Under Roof il nuovo singolo degli Aspettativa. La band post 2001 torna con il brano Che poi se ridi, un pezzo che intreccia un pop punk anni 80, frenetico e sguaiato come una risata. Il singolo vede ancora una volta la produzione di Marco Carnesecchi con il mix e il master di DDR Studio. Gli Aspettativa ci hanno gentilmente concesso un’intervista. “Che poi se ridi” è il vostro nuovo singolo, di che cosa si tratta? Che poi se ridi nasce grazie a una risata sguaiata che poi abbiamo ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Che poi seè avere accanto una persona che con una risata ti rimette al mondo, un McFlurry alle 4 di mattina, il sollievo del vento che improvvisamente scompiglia tutto” Fuori da mercoledì 1 dicembre per Under Roof il. La band post 2001 torna con il brano Che poi se, un pezzo che intreccia un pop punk anni 80, frenetico e sguaiato come una risata. Ilvede ancora una volta la produzione di Marco Carnesecchi con il mix e il master di DDR Studio. Glici hanno gentilmente concesso un’intervista. “Che poi se” è il vostro, di che cosa si tratta? Che poi senasce grazie a una risata sguaiata che poi abbiamo ...

