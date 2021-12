Che paradosso, darla vinta all’uniformazione maschile "gli" al posto di "le" (Di venerdì 10 dicembre 2021) Non riesco a tener dietro alla velocissima, e spesso preziosa, evoluzione del linguaggio, e sono combattuto fra il proposito di corsi di recupero, che mi aggiornino almeno un po’, per non farmi sfigurare o fraintendere, e la decisione che per me sia tardi e che convenga tenersi le proprie abitudini, badando a non offendere i sentimenti altrui. Il fatto è che ieri, nella pagina di una donna che scrive per professione, ho trovato di nuovo l’uso di “gli” nel complemento di termine, riferito a un soggetto femminile, invece che “le”. So che “gli” (“li”) ha un’antica accezione per ambedue i generi, corrispondendo al dativo latino “illi”, che era sia maschile che femminile (e neutro). Nel corso del tempo però si era distinta la forma maschile da quella femminile, “le”, che peraltro è ben testimoniata in Dante. E la distinzione era diventata via via più ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 10 dicembre 2021) Non riesco a tener dietro alla velocissima, e spesso preziosa, evoluzione del linguaggio, e sono combattuto fra il proposito di corsi di recupero, che mi aggiornino almeno un po’, per non farmi sfigurare o fraintendere, e la decisione che per me sia tardi e che convenga tenersi le proprie abitudini, badando a non offendere i sentimenti altrui. Il fatto è che ieri, nella pagina di una donna che scrive per professione, ho trovato di nuovo l’uso di “gli” nel complemento di termine, riferito a un soggetto femminile, invece che “le”. So che “gli” (“li”) ha un’antica accezione per ambedue i generi, corrispondendo al dativo latino “illi”, che era siache femminile (e neutro). Nel corso del tempo però si era distinta la formada quella femminile, “le”, che peraltro è ben testimoniata in Dante. E la distinzione era diventata via via più ...

