Charlene di Monaco | il padre rompe il silenzio | «È quasi morta» La verità su cosa è accaduto

Leggi su newscronaca.myblog

(Di venerdì 10 dicembre 2021)dicontinua a preoccupare il Principato. La principessa, rimasta per molti mesi in Sudafrica a causa delle sue gravi e precarie condizioni di salute è finalmente tornata ama purtroppo è stata nuovamente ricoverata in Svizzera perché l’auspicata ripresa non ci sarebbe stata. Non è chiaroabbia colpito la principessa, costretta per molto tempo a curarsi e stare lontano dalla sua famiglia, ma per la prima volta il papà dell’ex nuotatrice si è sbilanciato sulle sue condizioni e ha ammesso che ha rischiato di morire. Ildi, Michael Wittstock, ha deciso dire ilsulle condizioni di salute della principessa. In un’intervista rilasciata a “Page Six”, Michael ha rivelato: «Charlène in Sudafrica è ...