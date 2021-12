Charlene di Monaco | i figli Jacques Gabriella compiono 7 anni Solo cuori per la nuova foto

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Sei mesi faWittstock, la principessa consorte del principato di, è partita alla volta del Sudafrica ed è rimasta nel suo paese natale per sottoporsi a diversi interventi chirurgici che le hanno impedito il ritorno a casa. Si è vociferato che questa lunga assenza fosse sentore di una crisi di coppia, ma a novembre la principessa è tornata nel Principato di. Nella mattinata di lunedì 8 novembreNizza all’alba su un jet privato e poi è stata trasportata in elicottero nel Principato e finalmente ha potuto riabbracciare il marito e i, i gemellidi, gli auguri per il compleanno deie ...

Advertising

VanityFairIt : I gemelli compiono gli anni nel periodo più triste della loro vita, segnato dalla lunga assenza della madre, - _DAGOSPIA_ : LA PRINCIPESSA CHARLENE DI MONACO HA PUBBLICATO SU INSTAGRAM GLI AUGURI AI SUOI GEMELLI... - ParliamoDiNews : Charlene di Monaco `quasi morta`. Conferme sconvolgenti dal Sudafrica: `Eppure Alberto...` – Libero Quotidiano… - infoitestero : Per i gemellini di Monaco festa di Natale ancora senza mamma Charlene - DonnaGlamour : Charlene Di Monaco: chi sono e cosa fanno i genitori della Principessa -

Ultime Notizie dalla rete : Charlene Monaco

Continuano a preoccupare le condizioni di salute didi. In una recente intervista il padre della consorte del principe Alberto ha raccontato che in Sudafrica, Paese nel quale la 43enne ex nuotatrice ha trascorso un ricovero di molte ...di, ultime notizie: le condizioni della principessa stando alle parole del padre non sembrano essere ottimali. Dichiarazioni sono discordanti da quelle rilasciate dal principato. ...Charlene di Monaco Instagram: dopo una fuga segreta di cui non sono ancora ben chiari i motivi, la principessa torna sui social per il compleanno dei figli ...Charlene di Monaco continua a preoccupare il Principato. La principessa, rimasta per molti mesi in Sudafrica a causa delle sue gravi e precarie condizioni ...