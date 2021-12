Charlene di Monaco | i figli compiono 7 anni senza di lei | le foto non mentono

Leggi su dilei

(Di venerdì 10 dicembre 2021)difesteggia il settimo compleanno dei, Jacques e Gabriella, con un tenero messaggio sul suo profilo Instagram, accompagnato da tredei gemelli.di, iMentrediè ancora ricoverata in una struttura sanitaria top secret a causa di una grande spossatezza fisica e mentale, Jacques e Gabriella. I piccoli sono nati infatti il 10 dicembre 2014. Per i bambini è stato un anno difficile, separati dalla madre per mesi. Come è notoè stata colpita da una grave infezione che l’ha bloccata per un lunghissimo periodo in Sudafrica, da maggio a novembre, e in ...