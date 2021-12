Cerveteri | Multiservizi mette a dimora nuove alberature

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 dicembre 2021) – Nel corso di questa settimana gli addetti al verde dihanno provveduto alla messa adi diversesul territorio di. In particolare, sei pioppi cipressini sull’area verde di Largo Tuchulcha (tra via Eufronius e viale Campo di Mare) e sette pepe rosa sull’area verde di Via S. Angelucci a Cerenova; sei albero di Giuda, un acero campestre area verde Piazza Borgo S. Martino, un cerro sull’area verde del centro anziani di Largo Giordano a Valcanneto. Si tratta diche vanno a sostituire piante abbattute a causa della loro pericolosità. Le specie scelte sono tutte di grandi dimensioni (15/18 cm di circonferenza, 2/2,5 m di altezza) e idonee al contesto climatico/paesaggistico in cui sono state piantumate. Si tratta di specie per lo più autoctone, adatte al ...