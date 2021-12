Cdx | incontro ravvicinato Salvini da Meloni a Atreju

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Un faccia a faccia sul palco della festa di Fratelli d'Italia. Divisi e in competizione, i due leader del centrodestra sembrano pensare entrambi a Draghi per il Quirinale e magari poi alle elezioni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cdx incontro

TG La7

Un faccia a faccia sul palco della festa di Fratelli d'Italia. Divisi e in competizione, i due leader del centrodestra sembrano pensare entrambi a Draghi per il Quirinale e magari poi alle elezioniL'occasione diè stata funzionale a gettare le basi per 'le strategie da mettere in campo: ... Se vogliamo stanare i moderati delche vogliono essere più liberi dai sovranisti, occorre ...