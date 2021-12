Catania, 20enne violentata e filmata: arrestati quattro giovani tra cui il suo ex fidanzato (Di venerdì 10 dicembre 2021) Stuprata dagli amici del suo “fidanzato” col suo benestare, filmata, e ricattata. L’ennesima storia di abusi sessuali arriva dalla provincia di Catania. La vittima ha denunciato di aver subito le violenze dal novembre 2019 allo scorso maggio. La procura, dopo le indagini dei carabinieri ha chiesto e ottenuto l’arresto di quattro giovani, due di 20 e due di 21 anni, accusati, a vario titolo, di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ed estorsione. La ventenne -che per due anni ha taciuto subendo angherie- era la fidanzata di uno di loro e sarebbe stata anche costretta ad avere rapporti sessuali con gli altri con la minaccia della diffusione di un video intimo girato con un telefonino in un garage. Filmato che sarebbe stato anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Stuprata dagli amici del suo “” col suo benestare,, e ricattata. L’ennesima storia di abusi sessuali arriva dalla provincia di. La vittima ha denunciato di aver subito le violenze dal novembre 2019 allo scorso maggio. La procura, dopo le indagini dei carabinieri ha chiesto e ottenuto l’arresto di, due di 20 e due di 21 anni, accusati, a vario titolo, di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ed estorsione. La ventenne -che per due anni ha taciuto subendo angherie- era la fidanzata di uno di loro e sarebbe stata anche costretta ad avere rapporti sessuali con gli altri con la minaccia della diffusione di un video intimo girato con un telefonino in un garage. Filmato che sarebbe stato anche ...

