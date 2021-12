Cassano: «Inter e Juve le vedevo già agli ottavi, per il Milan era molto complicato» (Di venerdì 10 dicembre 2021) Antonio Cassano durante la Bobo Tv ha parlato del passaggio agli ottavi di Champions da parte di Inter e Juve Antonio Cassano durante la Bobo Tv ha parlato del passaggio agli ottavi di Champions da parte di Inter e Juve. CHAMPIONS – «Inter e Juve le vedevo già agli ottavi, per il Milan molto complicato. Davo più chance all’Atalanta, la partita di ieri mi sono emozionato. Io sul 3-0 ci credevo ancora a 20? dalla fine, le emozioni che mi dà quella piazza e quell’allenatore è qualcosa di magico. L’Atalanta va applaudita e ringraziata, Emery ha fatto il complimento più bello dicendo che ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Antoniodurante la Bobo Tv ha parlato del passaggiodi Champions da parte diAntoniodurante la Bobo Tv ha parlato del passaggiodi Champions da parte di. CHAMPIONS – «legià, per il. Davo più chance all’Atalanta, la partita di ieri mi sono emozionato. Io sul 3-0 ci credevo ancora a 20? dalla fine, le emozioni che mi dà quella piazza e quell’allenatore è qualcosa di magico. L’Atalanta va applaudita e ringraziata, Emery ha fatto il complimento più bello dicendo che ...

Advertising

fcin1908it : Cassano: 'Inter e Juve le vedevo già agli ottavi, per il Milan era complicato' - Forson___ : @zkeldans @lims52 Antonio Cassano Inter 2012 - Gianluc51789947 : @deliux9 @Wazza_CN Delio ho provato a leggere un po’ tutto ma non riesco a seguirvi/ti Il fastidio sta nel tipo di… - AndreaZani7 : E come dice #Cassano , #Inzaghi è uno che “ non ti rompe la minchia, è calmo”. Sicuramente ci sono dei pro se la sq… - picciale80 : @piccolobush @Inter @realmadrid Tra i dimenticabili puoi tranquillamente mettere pure la merda di Cassano -