Caso Zaki, madre di Regeni: "Felicissimi per Patrick ma perché non si è salvato Giulio?" (Di sabato 11 dicembre 2021) "Siamo immensamente felici che Patrick Zaki sia stato liberato. Purtroppo devo dire liberato ma non assolto". A dirlo è la madre di Giulio Regeni, Paola Deffendi, intervenendo a Genova a una serata per il giovane ricercatore friulano ucciso in Egitto 5 anni fa. "Chiediamo che, invece di chiedere a noi cosa proviamo, ci sia il coraggio di chiedere a tutti coloro che si vantano della liberazione di Patrick Zaki perché non è stato possibile salvare Giulio? perché non è stato possibile avere 4 indirizzi ai quali notificare che 4 persone sono indagate per la tortura e l'uccisione di Giulio?", si domanda la donna. Leggi su tg24.sky (Di sabato 11 dicembre 2021) "Siamo immensamente felici chesia stato liberato. Purtroppo devo dire liberato ma non assolto". A dirlo è ladi, Paola Deffendi, intervenendo a Genova a una serata per il giovane ricercatore friulano ucciso in Egitto 5 anni fa. "Chiediamo che, invece di chiedere a noi cosa proviamo, ci sia il coraggio di chiedere a tutti coloro che si vantano della liberazione dinon è stato possibile salvarenon è stato possibile avere 4 indirizzi ai quali notificare che 4 persone sono indagate per la tortura e l'uccisione di?", si domanda la donna.

Advertising

fabiochiusi : Nei giorni scorsi abbiamo letto che nel caso Zaki tenere alta la consapevolezza, alzare la voce, occupare spazio me… - channeldraw : La prima pagina del @DomaniGiornale con il mio ritratto di Patrick per l'articolo di @lacappon 'Dalle accuse alle t… - andreastoolbox : Caso Zaki, la madre di Regeni: 'Perché non si è salvato Giulio?' | Sky TG24 - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Caso Zaki, madre di Regeni: 'Felicissimi per Patrick ma perché non si è salvato Giulio?' - Lodamarco1 : RT @SkyTG24: Caso Zaki, madre di Regeni: 'Felicissimi per Patrick ma perché non si è salvato Giulio?' -