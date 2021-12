Caso Assange, la giustizia britannica ribalta la sentenza che negava l’estradizione negli Usa (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’Alta Corte di Londra ha deciso ha ribaltata la sentenza di primo grado, emessa lo scorso gennaio, che negava l‘estradizione di Julian Assange dalla Gran Bretagna agli Usa. È stato dunque accolto il ricorso del team legale americano che si era opposto al no alla consegna di Assange per un possibile pericolo di suicidio legato al trattamento giudiziario e carcerario che lo avrebbe aspettato in America. I giudici hanno accettato le assicurazioni date dagli Stati Uniti: se estradato, Assange non dovrà affrontare l’isolamento o una prigione di massima sicurezza. Il giudice dell’Alta Corte di Londra, Lord Burnett, a tal proposito ha dichiarato: «Questo rischio è a nostro giudizio escluso dalle rassicurazioni che vengono offerte». Poi ha aggiunto: «Questa conclusione è sufficiente per ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’Alta Corte di Londra ha deciso hata ladi primo grado, emessa lo scorso gennaio, chel‘estradizione di Juliandalla Gran Bretagna agli Usa. È stato dunque accolto il ricorso del team legale americano che si era opposto al no alla consegna diper un possibile pericolo di suicidio legato al trattamento giudiziario e carcerario che lo avrebbe aspettato in America. I giudici hanno accettato le assicurazioni date dagli Stati Uniti: se estradato,non dovrà affrontare l’isolamento o una prigione di massima sicurezza. Il giudice dell’Alta Corte di Londra, Lord Burnett, a tal proposito ha dichiarato: «Questo rischio è a nostro giudizio escluso dalle rassicurazioni che vengono offerte». Poi ha aggiunto: «Questa conclusione è sufficiente per ...

amnestyitalia : Caso #Assange: tra circa un'ora sarà emessa la sentenza dell'appello presentato dagli Usa. Ecco perché non deve ess… - fabiochiusi : Nei giorni scorsi abbiamo letto che nel caso Zaki tenere alta la consapevolezza, alzare la voce, occupare spazio me… - petergomezblog : Julian #Assange, l’Alta corte di Londra ha ribaltato la sentenza che negava l’estradizione: il caso torna in tribun… - flashpoke : RT @valigiablu: Wikileaks, accolto il ricorso del governo USA per l'estradizione di Julian Assange. Il caso ora torna a una Corte minore [a… - greygooseonice : RT @SMaurizi: Julian #Assange ha perso, gli #StatiUniti hanno vinto. Il caso torna al Magistrate Court -