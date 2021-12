(Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "La bozza didi cui si discute in queste ore sul possibile blocco delle vendite e degli affitti degli immobili ad alto spreco energetico, non può cherci più che. Infatti, impedire la vendita di queste case rischia di ottenere esattamente l'effetto contrario: le case resteranno invendute, non ristrutturate e continueranno a sprecare energia". Così il senatore del Pd Dario Stefàno, presidente della commissione Politiche europee a Palazzo Madama "E' evidente, quindi, che si tratta di una soluzione che non risolve nulla, ma anzi rischia di peggiorare la situazione: quando la toppa è peggio del buco. Fortunatamente si tratta solamente di una bozza all'inizio del suo iter. Se mai dovesse giungere alle fasi conclusive chiederemo al Governo di assumere una chiara ...

Advertising

marcodimaio : Ignobili le minacce di un gruppo di no-vax contro @sbonaccini. Sono stati condivisi il suo numero di telefono e l'i… - ParliamoDiNews : Casa: Stefano (Pd), `direttiva europea ci lascia perplessi` – Libero Quotidiano #stefano #direttiva #europea… - TV7Benevento : Casa: Stefano (Pd), 'direttiva europea ci lascia perplessi'... - stefano_gatto97 : RT @tuttosport: #Atalanta, ladri a casa di #Muriel durante la partita con il Villarreal - Fernand89345204 : RT @randomralphdu: Dayane: 'Siamo stanchi. Io sono stanca, però..' Stefano: 'Eh la vita da campo è anche quello, eh. Non avendo le comodità… -

Ultime Notizie dalla rete : Casa Stefano

Il Denaro

Attraverso ladi produzione locale abbiamo chiesto le autorizzazioni necessarie per girare ... sarebbe stato intentato controCeci, il quale ha regalato una statua rappresentante Diego ed ...diMontefiori Léna Situations, 24 anni, nata a Parigi da genitori algerini è una delle ... Alcuni sono andati fino adi mia madre per insultarla. Non posso controllare quello che le persone ..."E' evidente, quindi, che si tratta di una soluzione che non risolve nulla, ma anzi rischia di peggiorare la situazione: quando la toppa è peggio del buco. Fortunatamente si tratta solamente di una ...La conferenza stampa prevista alle 14 in vista del match di domani in casa dell'Udinese è stata annullata a causa di una leggera influenza che ha colpito Stefano Pioli. Nonostante ...