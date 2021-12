Casa | Picierno Pd | ‘direttiva Ue non scarichi costi sulle spalle dei cittadini’

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic. (Adnkronos) – “La direttiva della Commissione Europea sull’efficienza energetica degli immobili, così come ipotizzata in queste ore, appare del tutto avulsa dalla realtà. In particolare per l’Italia rappresenterebbe un duro colpo per il mercato immobiliare ma soprattutto per molti cittadini, in particolare del ceto medio, che hanno investito sull’abitazione come bene rifugio”. Così l’europarlamentare del Partito Democratico, Pina. L'articolo proviene da Ildenaro.it.