Carpisa | nuovo store nel cuore di Milano Cimmino | Così ci rafforziamo nella capitale della moda

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 10 dicembre 2021), storico brand made in Campania di borse, valigeria ed accessori ha inaugurato unflagshipin Corso Vittorio Emanuele, una delle mete più importanti dello shopping milanese. Con uno spazio espositivo di 400 metri quadrati che si articola su due livelli e un fronte vetrina di oltre 15 metri, ilconceptsi contraddistingue per un design caldo e contemporaneo che comunica in modo preciso il linguaggio, lo stile e l’identità del brand. Il design è stato curato dagli architetti Adamo Tortoli, Ivo Maria Redaelli e Simona Martelli con l’obiettivo di regalare al consumatore una shopping experience inclusiva e completamente rinnovata. “Lo studio attento dei singoli moduli di arredo – si legge in una nota -, rende intuitiva la ricerca del prodotto da ...