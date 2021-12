Caro Bollette: 1 miliardo extra contro gli aumenti. Il nuovo Decreto (Di venerdì 10 dicembre 2021) Un nuovo nuovo stanziamento contro gli aumenti delle Bollette è stato varato nel Consiglio dei ministri di ieri 9 dicembre, con un Decreto Legge da 3,3 miliardi di euro. Ai 2,8 mliardi di euro già messi in campo si aggiunge un altro miliardo. Mossa che porta l’intero stanziamento contro il Caro Bollette a 3,8 miliardi di euro. Uno sforzo che tenta di tendere la mano ai sindacati Cgil e Uil, che al momento confermano lo sciopero del 16 dicembre contro le politiche e le risorse finanziarie in Manovra. >>> Qui come funziona il Bonus Bollette: lo sconto automatico <<< Oltre ai soldi contro i rincari dell utenze, che dovrebbero servire per tutelare ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 10 dicembre 2021) Unstanziamentoglidelleè stato varato nel Consiglio dei ministri di ieri 9 dicembre, con unLegge da 3,3 miliardi di euro. Ai 2,8 mliardi di euro già messi in campo si aggiunge un altro. Mossa che porta l’intero stanziamentoila 3,8 miliardi di euro. Uno sforzo che tenta di tendere la mano ai sindacati Cgil e Uil, che al momento confermano lo sciopero del 16 dicembrele politiche e le risorse finanziarie in Manovra. >>> Qui come funziona il Bonus: lo sconto automatico <<< Oltre ai soldii rincari dell utenze, che dovrebbero servire per tutelare ...

Advertising

marattin : Come affrontare il caro-bollette senza demagogia e con riformismo pragmatico. Ne scriviamo stamani su @ilfoglio_it… - lucianonobili : “Con il governo Draghi abbiamo tagliato 8 miliardi di euro di tasse, garantito le risorse per ridurre il caro bolle… - crippa5stelle : Ringrazio i colleghi @M5S_Camera che con la loro fiducia mi hanno confermato come capogruppo. Ci aspettano scadenze… - moneypuntoit : ?? Caro bollette, contro gli aumenti un altro miliardo in Legge di Bilancio 2022: da dove arrivano i soldi? ?? - walter_sibari : Il Governo “piange il morto e frega il vivo” non evidenziando che i fondi che si metteranno a disposizione per il c… -