Carmen Consoli, perché cercare ora il padre (di suo figlio) scelto su una scheda? (Di venerdì 10 dicembre 2021) Carmen Consoli intervistata da Walter Veltroni sul Corriere della sera parla del padre: “Mio padre era un musicista ed uno studioso di musica. Lui non suonava soltanto ad orecchio, reputava che si dovesse approfondire la musica. La musica è talento e fatica, estro e studio. Di recente ho conseguito un Professional certificate in teoria musicale alla Berkeley proprio perché lui mi aveva insegnato che è una materia che si studia. Puoi arrivare ad orecchio alla musica, ma quando la studi ti si apre un mondo affascinante di matematica, di fisica acustica, di connessioni armoniche. Il papà di Marina Rei, purtroppo deceduto in questi giorni, sosteneva che quando smetti di studiare, smetti di suonare. Mio padre non ha mai interrotto la sua ricerca: studiava il jazz, però il primo, quello che ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 dicembre 2021)intervistata da Walter Veltroni sul Corriere della sera parla del: “Mioera un musicista ed uno studioso di musica. Lui non suonava soltanto ad orecchio, reputava che si dovesse approfondire la musica. La musica è talento e fatica, estro e studio. Di recente ho conseguito un Professional certificate in teoria musicale alla Berkeley propriolui mi aveva insegnato che è una materia che si studia. Puoi arrivare ad orecchio alla musica, ma quando la studi ti si apre un mondo affascinante di matematica, di fisica acustica, di connessioni armoniche. Il papà di Marina Rei, purtroppo deceduto in questi giorni, sosteneva che quando smetti di studiare, smetti di suonare. Mionon ha mai interrotto la sua ricerca: studiava il jazz, però il primo, quello che ...

