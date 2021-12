Carmen Consoli parla della sua maternità | “Ho potuto scegliere il papà di mio figlio”

Leggi su dilei

(Di venerdì 10 dicembre 2021)la conosciamo per la sua voce unica e le parole delle sue canzoni a metà strada tra musica e poesia. Ma laè anche una donna coraggiosa e determinata che otto anni fa ha deciso di diventare madre ricorrendo alla fecondazione assistita. E ora, in un’intervista rilasciata al CorriereSera, la cantante siciliana ha confessato il suo desiderio di incontrare e conoscere il padre di suoCarlo Giuseppe. Un desiderio che aveva già messo in conto al momentogravidanza, scegliendo di fare l’intervento a Londra, città che dà questa possibilità alle future mamme. La fecondazione assistita a Londra e la scelta del donatoreha scelto di avere unricorrendo alla fecondazione assistita a ...