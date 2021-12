Carmen Consoli: “Il padre di mio figlio è medico, ama Bach. Vorrei che si conoscessero" (Di venerdì 10 dicembre 2021) Carmen Consoli si è raccontata sulle pagine del Corriere della Sera. La cantautrice ha parlato di musica, della sua vita privata e del rapporto speciale che aveva con suo padre. 47 anni, è nata a Catania, in Sicilia, dove oggi ha deciso di tornare a vivere assieme a suo figlio Carlo Giuseppe, di otto anni, nato con fecondazione assistita, che sta crescendo da sola. “Voglio che in futuro lui sappia chi è suo padre. Mio figlio è stato più delle aspettative, più del desiderio che io nutrivo; ha proprio cambiato la lettura che io ho del mondo, di tutto quello che vedo, di tutto quello che vivo”. Consoli ha proseguito spiegando che ha deciso di fare l’intervento a Londra, in una clinica in cui c’è la possibilità di far conoscere subito ai bambini il proprio ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 dicembre 2021)si è raccontata sulle pagine del Corriere della Sera. La cantautrice ha parlato di musica, della sua vita privata e del rapporto speciale che aveva con suo. 47 anni, è nata a Catania, in Sicilia, dove oggi ha deciso di tornare a vivere assieme a suoCarlo Giuseppe, di otto anni, nato con fecondazione assistita, che sta crescendo da sola. “Voglio che in futuro lui sappia chi è suo. Mioè stato più delle aspettative, più del desiderio che io nutrivo; ha proprio cambiato la lettura che io ho del mondo, di tutto quello che vedo, di tutto quello che vivo”.ha proseguito spiegando che ha deciso di fare l’intervento a Londra, in una clinica in cui c’è la possibilità di far conoscere subito ai bambini il proprio ...

Advertising

L1C1L1C1 : RT @ValentinaPrisc: Sarò all'antica io ma fare figli scegliendo il donatore come su un catalogo per me è AGGHIACCIANTE! - L1C1L1C1 : RT @7m70: La raccapricciante, ma rivelatrice intervista a Carmen Consoli. - L1C1L1C1 : RT @wushurabbit: @SecolodItalia1 Che carina Carmen Consoli, portatrice sana dell'Eugenetica democratica. Siamo circondati da sociopatici c… - bad_montax : RT @mindtapes: Carmen Consoli racconta come ha scelto il suo donatore di sperma a scopi eugenetici - HuffPostItalia : Carmen Consoli: “Il padre di mio figlio è medico, ama Bach e la buona cucina. Vorrei che in futuro si conoscessero' -