Carmen Consoli | «Ho scelto il donatore per mio figlio perché è medico | ama Bach e la buona cucina»

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Corriere della Sera intervista. La cantautrice parla del suo rapporto con la musica e la matematica. La musica va studiata, proprio come una materia scolastica, approfondita, dice. Glielo ha insegnato suo padre. «Mio padre era un musicista e uno studioso di musica. Lui non suonava soltanto a orecchio, reputava che si dovesse approfondire la musica. La musica è talento e fatica, estro e studio. Di recente ho conseguito un Professional certificate in teoria musicale alla Berkeley propriolui mi aveva insegnato che è una materia che si studia. Puoi arrivare a orecchio alla musica, ma quando la studi ti si apre un mondo affascinante di matematica, di fisica acustica, di connessioni armoniche». Tra musica e numeri c’è un rapporto molto stretto. «Tanto è vero che c’è una materia che si chiama musica applicata alla ...