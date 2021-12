Carlos Sainz è carico | “Ferrari vuole dire più stress | ma più motivazioni…”

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Ultima corsa di questa bellissima stagione di Formula Uno. Il 2021 è stato davvero intenso per tutti gli appassionati di questa categoria che, soprattutto in questo Mondiale, hanno riscoperto emozioni e battaglie quasi dimenticate. Max Verstappen e Lewis Hamilton, arrivati a pari punti, si contendono il titolo iridato, mentre ladeve certificare il terzo posto nei costruttori sulla McLaren. Diverse le sorprese con Alpine ed AlphaTauri presenti nelle zone alte. Il Gran Premio di Abu Dhabi porrà il punto esclamativo su tutto., pilota spagnolo della Rossa di Maranello, si è esposto parlando del suo futuro con il Cavallino Rampante. Le parole diEcco cosa ha detto il pilota spagnolo dellain conferenza stampa: “Mi sto godendo questo finale ...

La SF21 non consentirà al monegasco Charles Leclerc e allo spagnolo, verosimilmente, di spingersi oltre e quindi non si potrà che confermare quanto già visto nel corso dell'annata.La Ferrari spera di essere protagonista cone Charles Leclerc Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio, il palinsesto tv e streaming delle prove ...Ferrari non brillantissime sul giro secco, ma il passo gara sembra essere interessante. Carlos Sainz è ottavo a 1.049 dal leader, appena dietro a Charles Leclerc , ripresosi dopo l'incidente di ieri e ...Alla vigilia del weekend di Abu Dhabi Sainz ha tirato le somme del primo anno in Ferrari, ponendosi l'obiettivo per l'ultimo GP stagionale.