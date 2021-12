Carburanti sostenibili alternativi, arriva il via libera dei ministri dei trasporti UE (Di sabato 11 dicembre 2021) I ministri dei trasporti Ue hanno espresso il proprio “sostegno alle proposte per aumentare la produzione e l’utilizzo dei Carburanti sostenibili alternativi”, ritenuti fondamentali per “ridurre le emissioni nel medio e lungo periodo”. Parole della commissaria europea ai trasporti, Adina Valean. Della partita fanno parte anche gli e-fuels, i Carburanti sintetici che promettono di ridurre del 90% le emissioni di anidride carbonica e particolato, dando nuova linfa vitale (e pulita) ai motori termici e ibridi. La Valean ha sottolineato i “rapidi progressi” fatti dall’Europa per rendere più verde la mobilità, ed ha espresso soddisfazione per il sostanziale allineamento dei ministri circa il regolamento dei combustibili alternativi, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) IdeiUe hanno espresso il proprio “sostegno alle proposte per aumentare la produzione e l’utilizzo dei”, ritenuti fondamentali per “ridurre le emissioni nel medio e lungo periodo”. Parole della commissaria europea ai, Adina Valean. Della partita fanno parte anche gli e-fuels, isintetici che promettono di ridurre del 90% le emissioni di anidride carbonica e particolato, dando nuova linfa vitale (e pulita) ai motori termici e ibridi. La Valean ha sottolineato i “rapidi progressi” fatti dall’Europa per rendere più verde la mobilità, ed ha espresso soddisfazione per il sostanziale allineamento deicirca il regolamento dei combustibili, la ...

Ultime Notizie dalla rete : Carburanti sostenibili Anche l'Italia ha deciso: addio alle termiche dal 2035 ... Roberto Cingolani , delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini , e dello ... Ma è iniziata la fine dei carburanti fossili La data è chiara, insomma, ma il fumo tutt'intorno è ...

Trasporti Ue: si alla maggiore produzione di carburanti alternativi. Cresce l'interesse per la benzina sintetica I ministri dei Trasporti Ue hanno dato il proprio "sostegno alle proposte per aumentare produzione e utilizzo dei carburanti sostenibili alternativi", fondamentali per "ridurre le emissioni nel medio e lungo periodo". Lo ha detto la commissaria europea ai Trasporti,Adina Valean, sottolineando i "rapidi progressi" ...

Dall'Ue via libera ai carburanti sostenibili alternativi Palermomania.it Carburanti sostenibili alternativi, arriva il via libera dei ministri dei trasporti UE I ministri dei Trasporti Ue hanno espresso il proprio “ sostegno alle proposte per aumentare la produzione e l’utilizzo dei carburanti sostenibili alternativi”, ritenuti fondamentali per “ridurre le e ...

Vettori aerei rispettano impegni clima L'industria del trasporto aereo mondiale sta accelerando i suoi progressi sul versante ambientale. Anzitutto stanno rispettando gli impegni presi ad ottobre in vista del summit "Cop 26" -organizzato..

