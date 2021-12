Caputo: «Settimana particolare ma il mister ci ha trasmesso serenità» (Di sabato 11 dicembre 2021) Francesco Caputo, attaccante della Sampdoria, ha parlato al termine del Derby della Lanterna contro il Genoa: le sue dichiarazioni Francesco Caputo, attaccante della Sampdoria, ha parlato al termine del Derby della Lanterna vinto contro il Genoa. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI VITTORIA – «Penso che abbiamo preparato benissimo questa partita. È stata una Settimana particolare. Il mister ci ha trasmesso serenità, perché il derby è sempre il derby. Abbiamo vinto una partita importante per la classifica e per noi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Francesco, attaccante della Sampdoria, ha parlato al termine del Derby della Lanterna contro il Genoa: le sue dichiarazioni Francesco, attaccante della Sampdoria, ha parlato al termine del Derby della Lanterna vinto contro il Genoa. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI VITTORIA – «Penso che abbiamo preparato benissimo questa partita. È stata una. Ilci ha, perché il derby è sempre il derby. Abbiamo vinto una partita importante per la classifica e per noi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

