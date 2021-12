(Di venerdì 10 dicembre 2021) Le parole del doppio ex della, Ciro, in vista del derby siciliano tra Catania ein programma domenica

Mediagol : Capuano: “Al Massimino giocherà la gente. Palermo? Sfida aperta col Bari per vetta” -

I derby migliori? Cito Il 2 - 0 del 2010, doppietta di Maxi Lopez, con unsempre pieno d'... Prosegue. Ora quella tra Moro e Brunori diventa una sfida affascinante: 'Sono due ......ZONEID insideposttop_18447 Risale al 18 dicembre 2011 l'ultima sconfitta del Palermo al... A disposizione: Campagnolo,, Izco, Ricchiuti, Catellani. Allenatore: Vincenzo Montella. ...Le parole del doppio ex della sfida, Ciro Capuano, in vista del derby siciliano tra Catania e Palermo in programma domenica ...Doppio ex di Catania-Palermo, Ciro Capuano è intervenuto a LaCasadiC in vista del derby. Riportiamo di seguito un estratto dell’intervista: “La Sicilia, soprattutto Catania è la mia seconda casa. Con ...