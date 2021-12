Caporalato nel foggiano | indagata la moglie del Prefetto

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 10 dicembre 2021) L’impresaria,del, a quanto riporta Ansa, èper concorso in reclutamento e sfruttamento. È quanto emerso nelle ultime ore nell’ambito di un’inchiesta percondotta dalla Procura di Foggia. Il marito Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, ha rassegnato le sue dimissioni al Ministro Luciana Lamorgese. Indagine per: 16 indagati e 5 arresti L’indagine per, avviata tempo fa, ha portato alla luce le irregolarità che si verificavano nella provincia pugliese. Le forze dell’ordine si sono concentrate su alcune attività comprese tra luglio e ottobre dello scorso anno, il che ha permesso di risalire a diverse aziende agricole della zona, di una delle quali la donna sarebbe socia. Al ...