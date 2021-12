Caporalato, “lavoratori azienda moglie prefetto in campi proprietà” (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Saidy portava sui campi, dopo averli reclutati i braccianti, in seguito alla richiesta di manodopera avanzata da Livrerio Bisceglia che comunicava telefonicamente il numero di lavoratori necessari sui campi ove, i braccianti venivano controllati e gestiti dal Bisceglia Matteo e assunti tramite documenti forniti dal Saidy che riceveva il compenso da Livrerio Bisceglia e distribuiva successivamente e che si faceva pagare l’importo di 5 euro da ogni bracciante per l’attività di intermediazione”. E’ quanto si legge nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 16 persone (due in carcere, tre ai domiciliari e undici tra obblighi di dimora e obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria) all’origine dell’operazione anti-Caporalato che ha coinvolto anche la moglie del ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Saidy portava sui, dopo averli reclutati i braccianti, in seguito alla richiesta di manodopera avanzata da Livrerio Bisceglia che comunicava telefonicamente il numero dinecessari suiove, i braccianti venivano controllati e gestiti dal Bisceglia Matteo e assunti tramite documenti forniti dal Saidy che riceveva il compenso da Livrerio Bisceglia e distribuiva successivamente e che si faceva pagare l’importo di 5 euro da ogni bracciante per l’attività di intermediazione”. E’ quanto si legge nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 16 persone (due in carcere, tre ai domiciliari e undici tra obblighi di dimora e obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria) all’origine dell’operazione anti-che ha coinvolto anche ladel ...

Advertising

StraNotizie : Caporalato, 'lavoratori azienda moglie prefetto in campi proprietà' - stop_fake_news_ : AGI - Utilizzavano manodopera costituita da decine di lavoratori africani, per la coltivazione di terreni agricoli… - AngelaBez3 : @Agenzia_Ansa Quella del caporalato è una piaga sociale che si protrae da decenni. La baraccopoli in zona è la prov… - Daniela14651266 : RT @Franco32656300: Bravo Massimo ?????????. Questa è la sinistra che vogliamo. Questo è il PD che vogliamo. Una sinistra che guardi ai diritt… - Misurelli77 : RT @Franco32656300: Bravo Massimo ?????????. Questa è la sinistra che vogliamo. Questo è il PD che vogliamo. Una sinistra che guardi ai diritt… -