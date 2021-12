Caporalato, la moglie del capo dell’immigrazione del Viminale «consapevole dello sfruttamento dei lavoratori» – L’ordinanza (Di venerdì 10 dicembre 2021) Rosalba Bisceglia, la moglie del capo del Dipartimento per le libertà civili e immigrazione del Viminale Michele di Bari, impiegava nella sua azienda «manodopera costituita da decine di lavoratori di varie etnie» per la coltivazione dei campi. Lo scrive il Gip del tribunale di Foggia nelL’ordinanza. La donna «sottoponeva consapevolmente i lavoratori alle condizioni di sfruttamento», desumibili «anche dalla condizioni di lavoro (retributive, di igiene, di sicurezza, di salubrità del luogo di lavoro) e approfittando del loro stato di bisogno derivante dalle condizioni di vita precarie». Secondo il magistrato, ha dimostrato «elevata “professionalità” nell’organizzare l’illecito sfruttamento della manodopera». Bisceglia è le 16 persone indagate ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 dicembre 2021) Rosalba Bisceglia, ladeldel Dipartimento per le libertà civili e immigrazione delMichele di Bari, impiegava nella sua azienda «manodopera costituita da decine didi varie etnie» per la coltivazione dei campi. Lo scrive il Gip del tribunale di Foggia nel. La donna «sottoponeva consapevolmente ialle condizioni di», desumibili «anche dalla condizioni di lavoro (retributive, di igiene, di sicurezza, di salubrità del luogo di lavoro) e approfittando del loro stato di bisogno derivante dalle condizioni di vita precarie». Secondo il magistrato, ha dimostrato «elevata “professionalità” nell’organizzare l’illecitodella manodopera». Bisceglia è le 16 persone indagate ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La moglie del capo Dipartimento per le libertà civili e immigrazione del Viminale è tra le 16 persone indagate in u… - petergomezblog : Caporalato, indagata a Foggia la moglie del capo del Dipartimento immigrazione del Viminale: il dirigente ha dato l… - HuffPostItalia : Moglie del capo Dipartimento immigrazione del Viminale indagata per caporalato - PatriziaOrlan11 : RT @Agenzia_Ansa: La moglie del capo Dipartimento per le libertà civili e immigrazione del Viminale è tra le 16 persone indagate in un'inch… - ShineAle1610 : RT @laltrodiego: Si dimette capo Dipartimento immigrazione del Viminale, la moglie indagata per caporalato. In carcere sono finiti anche d… -