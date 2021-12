Caporalato, indagata la moglie del prefetto Michele Di Bari, autore della circolare contro lo sfruttamento lavorativo (Di sabato 11 dicembre 2021) Nominato da Salvini nel 2019 capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. La ministra Lamorgese ha saputo giovedì sera dell’indagine di Foggia che, tra le 16 persone coinvolte, vede anche la moglie di Di Bari che si è dimesso Leggi su corriere (Di sabato 11 dicembre 2021) Nominato da Salvini nel 2019 capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. La ministra Lamorgese ha saputo giovedì sera dell’indagine di Foggia che, tra le 16 persone coinvolte, vede anche ladi Diche si è dimesso

