Caporalato, indagata a Foggia la moglie del capo del Dipartimento immigrazione del Viminale: il dirigente ha dato le dimissioni (Di venerdì 10 dicembre 2021) C'è anche la moglie di Michele Di Bari, prefetto e capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno, tra le 16 persone accusate di caporalato in un'indagine della Procura di Foggia che ha portato all'arresto di cinque persone. Due di loro, un cittadino senegalese e un gambiano, sono stati sottoposti a misura cautelare in carcere, mentre per altri tre il gip ha disposto gli arresti domiciliari. I restanti 11 indagati – tra cui la moglie del dirigente ministeriale – dovranno osservare l'obbligo di dimora o di firma. Il prefetto Di Bari "ha rassegnato le proprie dimissioni" subito dopo la diffusione della notizia, fa sapere il Viminale in una nota.

