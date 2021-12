Caporalato | 5 arresti a Foggia | indagata anche moglie direttore Immigrazione del Viminale Il Prefetto si dimette

Advertising

Peter_Triscio : RT @ilmessaggeroit: #caporalato, 5 #arresti a #foggia, indagata moglie direttore Immigrazione del Viminale. Il Prefetto si dimette https://… - ALisimberti : RT @ilmessaggeroit: #caporalato, 5 #arresti a #foggia, indagata moglie direttore Immigrazione del Viminale. Il Prefetto si dimette https://… - 50GENNY : RT @Miti_Vigliero: Caporalato, 5 arresti nel Foggiano: coinvolta anche la moglie del direttore dipartimento Immigrazione del Viminale che s… - ALisimberti : RT @Miti_Vigliero: Caporalato, 5 arresti nel Foggiano: coinvolta anche la moglie del direttore dipartimento Immigrazione del Viminale che s… - ringetto65 : RT @Virus1979C: Caporalato, blitz a #Foggia: 5 arresti, gravi accuse alla moglie del direttore dipartimento Immigrazione del Viminale. E il… -

Ultime Notizie dalla rete : Caporalato arresti

... tra le 16 persone accusate diin un'indagine della Procura di Foggia che ha portato all'... mentre per altri tre il gip ha disposto glidomiciliari . I restanti 11 indagati - tra cui ...La moglie di Michele di Bari, è tra le 16 persone indagate in un'inchiesta perdei Carabinieri e della procura di Foggia che ha portato all'arresto di cinque persone, due delle quali in ...Caporalato, blitz contro lo sfruttamento dei lavoratori. La moglie del capo del Dipartimento per le libertà civili e immigrazione del Viminale, Michele di Bari, è tra le 16 ...BARI - C'è anche la moglie di Michele Di Bari, 62 anni di Mattinata (Foggia) direttore del dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, ...