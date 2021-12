Caporalato | 5 arresti a Foggia | indagata anche moglie direttore dell' Immigrazione del Viminale Il Prefetto si dimette

Advertising

Fiorells69 : RT @ilmessaggeroit: #caporalato, 5 #arresti a #foggia, indagata moglie direttore Immigrazione del Viminale. Il Prefetto si dimette https://… - collettiva_news : #Caporalato Blitz delle forze dell'ordine a Manfredonia e nel foggiano. Arresti e misure cautelari. 16 persone coin… - Peter_Triscio : RT @ilmessaggeroit: #caporalato, 5 #arresti a #foggia, indagata moglie direttore Immigrazione del Viminale. Il Prefetto si dimette https://… - ALisimberti : RT @ilmessaggeroit: #caporalato, 5 #arresti a #foggia, indagata moglie direttore Immigrazione del Viminale. Il Prefetto si dimette https://… - 50GENNY : RT @Miti_Vigliero: Caporalato, 5 arresti nel Foggiano: coinvolta anche la moglie del direttore dipartimento Immigrazione del Viminale che s… -

Ultime Notizie dalla rete : Caporalato arresti

, la moglie del prefetto indagata: l'inchiesta e gliSecondo quanto emerso nelle ultime ore in merito all'inchiesta avviata a Foggia, all'esito di un maxi blitz condotto dai ...Per questa accusa 16 persone sono indagate a Foggia: 2 di loro sono finiti in carcere, 3 aglidomiciliari mentre per 11 è scattata la misura dell'obbligo di dimora e di presentazione alla ...E' stato revocato lo sciopero generale del settore igiene ambientale proclamato per il 13 dicembre .... Bari Today 10-12-2021 11:51 CRONACA Caporalato, cinque arresti e 16 indagati. Sotto indagine ...Caporalato, blitz contro lo sfruttamento dei lavoratori. La moglie del capo del Dipartimento per le libertà civili e immigrazione del Viminale, Michele di Bari, è tra le 16 ...