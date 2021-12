Caporalato | 5 arresti a Foggia | indagata anche moglie direttore dell' Immigrazione del Viminale Il Prefetto si dimette

(Di venerdì 10 dicembre 2021), blitz contro la storica piagao sfruttamento dei lavoratori immigrati nei campia Puglia. Ladel capo del Dipartimento per le libertà civili edel...

... tra le 16 persone accusate dinell'inchiesta coordinata dalla Procura di Foggia - che ha portato anche cinquedisposti stamani - c'è anche Rosalba Bisceglia, moglie del prefetto ..., la moglie del prefetto indagata: l'inchiesta e gliSecondo quanto emerso nelle ultime ore in merito all'inchiesta avviata a Foggia, all'esito di un maxi blitz condotto dai ...Il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del ministero dell’Interno, Michele di Bari “ha rassegnato le proprie dimissioni”, accettate dal ministro Lamorgese. La moglie di di Bari, r ...Caporalato, blitz contro lo sfruttamento dei lavoratori. La moglie del capo del Dipartimento per le libertà civili e immigrazione del Viminale, Michele di Bari, è tra le 16 ...