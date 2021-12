Camorra, Maria Licciardi trasferita al 41bis nel carcere dell’Aquila. Ispirò il personaggio di “Scianel” in Gomorra (Di venerdì 10 dicembre 2021) Maria Licciardi, considerata a capo dell’omonimo clan camorristico, era scappata nel 2019 dopo il blitz dei carabinieri di Napoli durante l’operazione Cartagena. Ma era stata arrestata il 7 agosto scorso all’aeroporto di Ciampino e a metà ottobre la Procura di Napoli aveva inviato al ministero della Giustizia la richiesta di procedere con l’applicazione del carcere duro. Qualche giorno fa, infatti, via Arenula ha risposto positivamente all’istanza con la quale la Dda ha chiesto la detenzione al 41bis per Licciardi. Licciardi, che avrebbe ispirato il personaggio “Scianel” della serie Gomorra, era ai vertici del clan dell’area nord di Napoli. La Direzione distrettuale antimafia di Napoli, la considera capo del clan fondato dal fratello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021), considerata a capo dell’omonimo clan camorristico, era scappata nel 2019 dopo il blitz dei carabinieri di Napoli durante l’operazione Cartagena. Ma era stata arrestata il 7 agosto scorso all’aeroporto di Ciampino e a metà ottobre la Procura di Napoli aveva inviato al ministero della Giustizia la richiesta di procedere con l’applicazione delduro. Qualche giorno fa, infatti, via Arenula ha risposto positivamente all’istanza con la quale la Dda ha chiesto la detenzione alper, che avrebbe ispirato il” della serie, era ai vertici del clan dell’area nord di Napoli. La Direzione distrettuale antimafia di Napoli, la considera capo del clan fondato dal fratello ...

