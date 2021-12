Camerun | il ct Conceicao in vista della Coppa d’Africa | “Buona notizia il recupero di Anguissa”

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Toni, ct del, ha parlato ai microfoni di Radio Marte di Andre Zambo, centrocampista del Napoli: “Pensavo avesse bisogno di almeno un’altra settimana, invece ha recuperato già per l’Empoli. E’ unapositiva sia per me che per il Napoli. Nei prossimi giorni lo chiamerò per fare chiarezza sulle sue condizioni fisiche. Lasi avvicina ed è tempo di decidere sulle convocazioni. Non escludo che ci possano essere sorprese”.ha poi aggiunto: “Quest’anno ilè il paese organizzatore, perciò c’è grande responsabilità. C’è anche tanta pressione, ma la squadra è forte e sono ottimista. L’obiettivo è superare il girone e poi tentare di giocarsela fino in fondo“. SportFace.