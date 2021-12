Camerun, il CT “Anguissa? Ottima notizia il suo recupero, lo chiamerò per la coppa d’Africa! Spero di restituirlo al Napoli dopo il 6 febbraio…” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Toni Conceicao, C.T. del Camerun ha parlato della convocazione di Anguissa per la coppa d’Africa e ha fissato la data per il rientro a Napoli. Toni Conceicao, C.T. del Camerun, ha rilasciato alcune dichiarazioni ssu Anguissa e la coppa d’Africa ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma. “recupero di Anguissa? Mi date una buona notizia perché non pensavo recuperasse per l’Empoli, pensavo avesse bisogno di un’altra settimana o di una decina di giorni per recuperare dalla sua lesione. Ottima notizia sia per me che per il Napoli, che ritrova un giocatore importante per la prossima gara. Se lo sentirò? Abbiamo fatto ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 10 dicembre 2021) Toni Conceicao, C.T. delha parlato della convocazione diper lad’Africa e ha fissato la data per il rientro a. Toni Conceicao, C.T. del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ssue lad’Africa ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma. “di? Mi date una buonaperché non pensavo recuperasse per l’Empoli, pensavo avesse bisogno di un’altra settimana o di una decina di giorni per recuperare dalla sua lesione.sia per me che per il, che ritrova un giocatore importante per la prossima gara. Se lo sentirò? Abbiamo fatto ...

