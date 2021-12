Cambio della guardia a Striscia la notizia: per una sera arriva Diletta Leotta (Di venerdì 10 dicembre 2021) Diletta Leotta diventa ufficialmente conduttrice di Striscia la notizia. È lei, di solito, a ricevere Tapiri da Valerio Staffelli, ma adesso è attesa nella puntata del 10 dicembre 2021, dall’altro lato del famoso bancone del tg satirico, che va in onda ogni sera alle 20:35 su Canale 5. La conosciamo come personaggio noto in DAZN, piattaforma streaming di eventi sportivi e calcistici, e per lei è in assoluto la prima volta nel programma di Antonio Ricci. Al suo fianco in questa nuova avventura c’è Alessandro Siani, il quale aveva già esordito come presentatore nella trasmissione, all’inizio della stagione. Vi raccomandiamo... Diletta Leotta annuncia su Instagram il suo nuovo film: "Ci vediamo al cinema" ... Leggi su diredonna (Di venerdì 10 dicembre 2021)diventa ufficialmente conduttrice dila. È lei, di solito, a ricevere Tapiri da Valerio Staffelli, ma adesso è attesa nella puntata del 10 dicembre 2021, dall’altro lato del famoso bancone del tg satirico, che va in onda ognialle 20:35 su Canale 5. La conosciamo come personaggio noto in DAZN, piattaforma streaming di eventi sportivi e calcistici, e per lei è in assoluto la prima volta nel programma di Antonio Ricci. Al suo fianco in questa nuova avventura c’è Alessandro Siani, il quale aveva già esordito come presentatore nella trasmissione, all’iniziostagione. Vi raccomandiamo...annuncia su Instagram il suo nuovo film: "Ci vediamo al cinema" ...

