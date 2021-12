Calo demografico e precariato | le sfide della scuola post pandemia

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 10 dicembre 2021) In quattro anni, la popolazione bergamasca ha “perso” oltre 1000 nascite. In proiezione scolastica, questo si ripercuoterebbe sulle iscrizioni del prossimo anno con almeno un centinaio di alunni in meno nelle prime classi. E la situazione, ovviamente sarà destinata a peggiorare con il passare degli anni. Così, il famigerato “inverno” va a incidere pesantemente sul mondo dell’istruzioneprovincia e sulla sua capacità occupazionale, e le proiezioni future non lasciano intravvedere inversioni di tendenze. “Perciò, oggi, se saremo responsabili nella gestione dei fondi del PNRR, potremo con buone probabilità invertire la rotta dando finalmente avvio alle politiche necessarie a supportare le famiglie da un lato e, dall’altro, le politiche volte alla formazione permanente”. L’appello arriva da Paola Manzullo, segretaria generale di CISL ...