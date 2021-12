Call center: trasferimento da Bitritto a Catania, quasi cento lavoratori in crisi dal 13 dicembre L'azienda ha disertato il confronto alla Regione Puglia (Di venerdì 10 dicembre 2021) trasferimento di sede operativa da Bitritto a Catania. Così, per 98 lavoratori del Call center pugliese Brsi si spalancano, di fatto, le porte della Sicilia. O di casa. Dal 13 dicembre. Una cosa che metterebbe in crisi chiunque I sindacati parlano di licenziamento mascherato e chiedono innanzitutto che sia verificata la qualità della sede siciliana. Ha preso posizione anche Michele Emiliano. Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: “Sono sorpreso e profondamente deluso per la decisione di BRSI di disertare il tavolo di confronto presso la Regione Puglia. La crisi non si risolve scappando dalla ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 10 dicembre 2021)di sede operativa da. Così, per 98delpugliese Brsi si spalancano, di fatto, le porte della Sicilia. O di casa. Dal 13. Una cosa che metterebbe inchiunque I sindacati parlano di licenziamento mascherato e chiedono innanzitutto che sia verificata la qualità della sede siciliana. Ha preso posizione anche Michele Emiliano. Di seguito un comunicato diffuso d: “Sono sorpreso e profondamente deluso per la decisione di BRSI di disertare il tavolo dipresso la. Lanon si risolve scappando d...

