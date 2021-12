Calendario Serie A 10-13 dicembre | orari partite | canali tv | streaming | programma DAZN e Sky

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo la tre-giorni dedicata alle coppe europee, laA è pronta a tornare protagonista con la diciassettesima giornata di un’intensa stagione 2021-2022. Dal 10 al 132021, saranno come di consueto dieci lein agenda: una in super-anticipo oggi, 10/12, il derby di Genova, poi tre sabato 11/12, cinque domenica 12/12 e una lunedì 13/12, nel posticipo fra Roma e Spezia. Tutta laA TIM e’ solo su: 7in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora. Disdici quando vuoi Di seguito ilcompleto, ildettagliato e glidi tutte ledella diciassettesima giornata dellaA 2021-2022 di calcio. Gli incontri saranno ...