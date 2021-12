Calendario Champions League 2021/22: risultati, classifiche, sorteggi (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ha preso il via ufficialmente la nuova competizione europea: Calendario Champions League 2021/22 In attesa dei sorteggi degli ottavi di finale, si è conclusa ufficialmente la Fase a gironi della Champions League edizione 2021/22. L’Italia, il cui successo nel torneo manca ormai da 11 anni, si presentava al via con quattro squadre: oltre all’Inter, campione d’Italia in carica, guidata da Simone Inzaghi, c’erano il Milan di Stefano Pioli, qualificato dopo 7 anni di assenza, l’Atalanta di Gasperini e la Juventus di Massimiliano Allegri. Delle quattro formazioni soltanto Juventus e Inter hanno ottenuto il pass per la Fase ad eliminazione diretta, mentre l’Atalanta è retrocessa in Europa League e il Milan è stato ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ha preso il via ufficialmente la nuova competizione europea:/22 In attesa deidegli ottavi di finale, si è conclusa ufficialmente la Fase a gironi dellaedizione/22. L’Italia, il cui successo nel torneo manca ormai da 11 anni, si presentava al via con quattro squadre: oltre all’Inter, campione d’Italia in carica, guidata da Simone Inzaghi, c’erano il Milan di Stefano Pioli, qualificato dopo 7 anni di assenza, l’Atalanta di Gasperini e la Juventus di Massimiliano Allegri. Delle quattro formazioni soltanto Juventus e Inter hanno ottenuto il pass per la Fase ad eliminazione diretta, mentre l’Atalanta è retrocessa in Europae il Milan è stato ...

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Champions Venezia - Juventus, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici ...sarà anche la Juventus tra le otto teste di serie nel sorteggio degli ottavi di finale di Champions ... In soccorso degli uomini di Massimiliano Allegri arriva il calendario: dopo Salernitana e Genoa, ...

Osasuna - Barcellona, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici Bene, c'è anche la possibilità che il Barca, la prossima Champions, nemmeno la giochi: sì, perché ... E il calendario non viene sicuramente in aiuto di Xavi. C'è la trasferta sul campo dell'Osasuna: una ...

Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi Sky Sport Verso Venezia-Juventus: la conferenza di Allegri in diretta Dopo la qualificazione da primi in classifica nel girone di Champions League, la Juventus deve rituffarsi in campionato alla ricerca del filotto di vittorie auspicate da Massimiliano Allegri. Il calen ...

Raiola traccia il futuro di Haaland: "Sono quattro i club in cui può andare" L'agente dell'attaccante norvegese apre al trasferimento del suo assistito: "Bayern, Real, Barça e City: questi sono i grandi club in cui può andare".

