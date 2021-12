Calenda: “Non c’è nessuna esigenza dei 5S in Italia, Di Maio inutile” (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Non credo ci sia nessuna esigenza dei Cinquestelle in Italia, penso che prima Luigi Di Maio, nella versione gilet giallo, fosse inutile e dannoso. Ora è solo inutile. Perché dobbiamo avere i 5S?”. Se lo chiede al programma di Rai Radio1 ‘Zapping’, Carlo Calenda, leader di Azione. Dobbiamo avere i Cinquestelle perché sono in tanti ad averli votati. “Si, in questo Parlamento”, replica Calenda che aggiunge: ”Nelle ultime amministrative, però, tutte le loro liste nei capoluoghi di provincia hanno preso meno voti della mia lista a Roma”. Quindi secondo lei non ci può essere un ‘campo largo’ se dentro ci sono i Cinquestelle? “No, no”, taglia corto per poi spiegare: “E poi loro non esistono più: hanno un pezzo di Conte che si odia con Di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Non credo ci siadei Cinquestelle in, penso che prima Luigi Di, nella versione gilet giallo, fossee dannoso. Ora è solo. Perché dobbiamo avere i 5S?”. Se lo chiede al programma di Rai Radio1 ‘Zapping’, Carlo, leader di Azione. Dobbiamo avere i Cinquestelle perché sono in tanti ad averli votati. “Si, in questo Parlamento”, replicache aggiunge: ”Nelle ultime amministrative, però, tutte le loro liste nei capoluoghi di provincia hanno preso meno voti della mia lista a Roma”. Quindi secondo lei non ci può essere un ‘campo largo’ se dentro ci sono i Cinquestelle? “No, no”, taglia corto per poi spiegare: “E poi loro non esistono più: hanno un pezzo di Conte che si odia con Di ...

