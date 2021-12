Calciomercato Napoli, piace agli azzurri: il Barcellona vuole anticipare tutti a gennaio! (Di venerdì 10 dicembre 2021) La sessione invernale di Calciomercato si avvicina e sono tante le società alla ricerca di rinforzi per migliorare le rispettive rose a gennaio. I grandi club sono alla ricerca di occasioni, come i possibili acquisti anticipati di giocatori in scandenza di contratto. A muoversi a gennaio potrebbe essere anche il Barcellona, intenzionata a rafforzarsi in attacco. Secondo quanto rifeorito da Sport, i catalani sarebbero interessati ad Adnan Januzaj, esterno belga classe 1995 del Real Sociedad con il contratto in scadenza il prossimo giugno. FOTO: Getty – Januzaj Real Sociedad L’intenzione sarebbe quella di prenderlo a zero, ma l’ultima idea sarebbe quella di provare a fare un tentativo già a gennaio. L’ex Manchester United è stato accostato anche al Napoli nelle scorse settimane. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 10 dicembre 2021) La sessione invernale disi avvicina e sono tante le società alla ricerca di rinforzi per migliorare le rispettive rose a gennaio. I grandi club sono alla ricerca di occasioni, come i possibili acquisti anticipati di giocatori in scandenza di contratto. A muoversi a gennaio potrebbe essere anche il, intenzionata a rafforzarsi in attacco. Secondo quanto rifeorito da Sport, i catalani sarebbero interessati ad Adnan Januzaj, esterno belga classe 1995 del Real Sociedad con il contratto in scadenza il prossimo giugno. FOTO: Getty – Januzaj Real Sociedad L’intenzione sarebbe quella di prenderlo a zero, ma l’ultima idea sarebbe quella di provare a fare un tentativo già a gennaio. L’ex Manchester United è stato accostato anche alnelle scorse settimane.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Auriemma sicuro: 'Il Napoli ha Mandava in pungo, si cercano almeno altri due colpi' Auriemma sul mercato del Napoli In diretta ai microfoni di Teleclub Italia è intervenuto il giornalista Raffaele Auriemma, che ha dato importanti aggiornamenti riguardanti il calciomercato del Napoli . Ecco quanto dichiarato: 'Cristiano Giuntoli ha detto che Luciano Spalletti ha riscoperto dei nuovi titolari e a che a breve torneranno diversi infortunati. Nulla di ...

Napoli, buone notizie dall'infermeria Commenta per primo Il Napoli ha comunicato che sono 'tutti negativi al Covid - 19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra'.

Calciomercato Napoli: le big d'Europa vogliono Elmas, le offerte CalcioNapoli24 Hamsik: "Il Napoli sta facendo un campionato clamoroso e può vincere lo scudetto" Hamsik ha anche commentato la stagione degli azzurri: "Stanno facendo un campionato clamoroso, giocano bene e penso che possano vincere lo scudetto. Al Napoli ci sono andato vicino. Ora è uno dei miei ...

Pronostici Serie A: Napoli-Empoli, problemi in difesa per i partenopei, occhio a Over Napoli-Empoli 12 Dicembre, quote, statistiche, ultime dai campi con probabili formazioni e pronostici sulla 16° giornata di Serie A.

